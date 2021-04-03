أكد الدكتور عاشور العامري، رئيس الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، أن قضية الأمية وتعليم الكبار تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية بهدف إعلان مصر خالية من الأمية خلال السنوات القليلة المقبلة.وأشار رئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، خلال مشاركته في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات والمتحررات من الأمية والأيتام والتى أقيمت بمدينة القناطر الخيرية، برعاية اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وحضور أشرف بدوى، رئيس فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالقليوبية، واللواء محمد سالم، رئيس مدينة القناطر الخيرية، والنواب أبوسريع أمام وعادل عامر وسمير البيومى وإبراهيم عويس إلى تبنى الدولة لخطة طموحة لتعليم الكبار تهدف إلى إعلان مصر خالية من الأمية خلال سنوات قليلة.يأتي ذلك تزامنًا مع خطة الدولة المصرية الهادفة لإحداث نهضة حقيقية وتنمية شاملة في كل المجالات، ومنها محو الأمية وتعليم الكبار.وأضاف أن الهيئة تقدم فرصًا لتعليم الكبار من خلال فتح فصول محو الأمية ودمجهم في الحياة الاقتصادية، ومن خلال تعلمهم حرفًا صغيرة وإكسابهم التكنولوجيا لمواكبة العصر.وأضاف عاشور العامرى أن هناك بروتوكولات تعاون مع كل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والجامعات للمشاركة في مواجهة قضية الأمية.وأضاف بقوله إن نسبة الأمية في مصر ليست بالكبير وخريطة الأمية ترتفع نسبتها في الإناث عن الذكور بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية ومنها الزواج المبكر للإناث، والذى تسعى الدولة لمواجهته بكل قوة، ومن خلال تشريعات وقوانين صارمة ومن خلال التوعية بمخاطرها.وأشار إلى أن هناك تعاونًا مع المؤسسة العسكرية لمحو أمية المجندين ومنحهم مزايا وحوافز حال تحررهم من الأمية، كما أن هناك ٣٠ بروتوكول تعاون مع الجامعات المصرية في هذا الصدد.