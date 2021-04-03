2392 إصابة و31 وفاة بكورونا في أذربيجان

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان تسجيل 2392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 268 ألفا و714 حالة.وأفادت وكالة أنباء "تريند" الأذرية، بأنه تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3648 حالة، فيما تعافي 1063 شخصا، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 240 ألفا و870 شخصا.يشار إلى أن وباء كورونا أصاب حتى الآن ما يزيد على 130 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأودى بحياة أكثر من مليونين و842 ألف شخص.