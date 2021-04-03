معتز صدقى: موكب المومياوات الملكية يعبر بالسياحة إلى ما بعد كورونا

أكد الخبير السياحي معتز صدقي عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، أن مصر تسعى لاستثمار الاحتفال بالموكب الملكي للمومياوات من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.وقال «صدقي» في تصريحات صحفية، اليوم، إن موكب المومياوات سيكون حدثًا ذا مكاسب ثقافية وسياحية واقتصادية وسياسية، يدخل كل بيت في العالم تعظيمًا لملوك سادوا العالم بالحق والعدل، وأن العالم رغم ما يعانيه من أزمة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، فإنه سيتابع بشغف بالغ هذا الحدث، الذى قلما يتكرر في العمر، مؤكدًا أن هذه المومياوات تمثل قيمة مضافة للمتحف القومي للحضارة المصرية لما لها من قيمة علمية وأثرية كبيرة وستجذب السياح.وأضاف نائب رئيس لجنة السياحة بالغرفة الإمريكية أن هذا الاحتفال سيجعل أنظار العالم كله تتجه نحو مصر، لترى كيف يحتفي المصريون بملوكهم وتاريخهم وحضاراتهم عبر آلاف السنين وسيجذب أيضًا هذا الحدث راغبي المتعة الثقافية والأثرية لزيارة مصر ومعالمها وينشط حركة السياحة من جديد للمقاصد السياحية المصرية في أسرع وقت خاصة بمدينة القاهرة بشكل عام.وأوضح معتز صدقى أن الصورة ستكتمل بالافتتاح الرسمى للمتحف القومى للحضارة المصرية الذى سيحتضن المومياوات الملكية البالغ عددها 22 مومياء، لافتًا إلى أن هذا المتحف من أكبر متاحف الحضارة فى مصر والشرق الأوسط، حيث يضم جميع مظاهر ثراء وتنوع الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ حتى يومنا.وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، أن المتحف القومى للحضارة المصرية يعظيم ويفعل دور الثروة المتحفية المصرية فى شكلها المتطور ليكون منارة للتعليم والتثقيف لكل محبى التاريخ حول العالم باستخدام تقنيات الديجيتال الحديثة لعرض قصص الحضارة الإنسانية بشكل جذاب خصوصًا إتاحة الفرصة لأعظم ملوك مصر القديمة أن تكون لكل منهم مساحة كبيرة يعرض بها كل مقتنياته بشكل مبهر بعد أن كان المتحف المصرى بالتحرير مزدحم بشكل لا يتيح للزائر التعرف على كل حقبة تاريخية بشكل مفصل.وأشار نائب رئيس لجنة السياحة بالغرفة الإمريكية، إلى أن مشهد نقل المومياوات سيظل عالقًا فى أذهان الملايين من جميع الجنسيات حول العالم ويعد دعاية قوية للسياحة المصرية بشكل عام وللثقافية والتاريخية خاصة، وأنه ينتظر أن يخرج الحفل بشكل مبهر ومتميز يليق بمكانة مصر وعظمتها وقيمة ملوكها وملكاتها فى هذه الرحلة المقدسة ويعبر بصدق عن احتفال المصريين الأحفاد بالأجداد الفراعنة الملوك وتاريخهم وحضاراتهم عبر آلاف السنين.ودعا "صدقى" إلى استغلال خط سير الموكب وحضور لفيف من الرؤساء والفنانين إلى جانب التغطية الإعلامية لمشاهدة ما تحقق على الطبيعة من رؤية مصر 2030 من تطوير فعال للطرق داخل أقدم عواصم العالم القاهرة واهتمام الدولة بتوفير طريق للسائح يصل بها إلى المعالم التاريخية بسهولة دون أن يمر بأماكن الكثافات العالية كما هو الحال فى بقية العواصم التاريخية.