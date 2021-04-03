رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

معتز صدقى: موكب المومياوات الملكية يعبر بالسياحة إلى ما بعد كورونا

السبت 03/أبريل/2021 - 06:56 م
الخبير السياحي معتز
الخبير السياحي معتز صدقي
فاتن غلاب
طباعة
أكد الخبير السياحي معتز صدقي عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، أن مصر تسعى لاستثمار الاحتفال بالموكب الملكي للمومياوات من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

وقال «صدقي» في تصريحات صحفية، اليوم، إن موكب المومياوات سيكون حدثًا ذا مكاسب ثقافية وسياحية واقتصادية وسياسية، يدخل كل بيت في العالم تعظيمًا لملوك سادوا العالم بالحق والعدل، وأن العالم رغم ما يعانيه من أزمة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، فإنه سيتابع بشغف بالغ هذا الحدث، الذى قلما يتكرر في العمر، مؤكدًا أن هذه المومياوات تمثل قيمة مضافة للمتحف القومي للحضارة المصرية لما لها من قيمة علمية وأثرية كبيرة وستجذب السياح.
وأضاف نائب رئيس لجنة السياحة بالغرفة الإمريكية أن هذا الاحتفال سيجعل أنظار العالم كله تتجه نحو مصر، لترى كيف يحتفي المصريون بملوكهم وتاريخهم وحضاراتهم عبر آلاف السنين وسيجذب أيضًا هذا الحدث راغبي المتعة الثقافية والأثرية لزيارة مصر ومعالمها وينشط حركة السياحة من جديد للمقاصد السياحية المصرية في أسرع وقت خاصة بمدينة القاهرة بشكل عام.
وأوضح معتز صدقى أن الصورة ستكتمل بالافتتاح الرسمى للمتحف القومى للحضارة المصرية الذى سيحتضن المومياوات الملكية البالغ عددها 22 مومياء، لافتًا إلى أن هذا المتحف من أكبر متاحف الحضارة فى مصر والشرق الأوسط، حيث يضم جميع مظاهر ثراء وتنوع الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ حتى يومنا.

وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، أن المتحف القومى للحضارة المصرية يعظيم ويفعل دور الثروة المتحفية المصرية فى شكلها المتطور ليكون منارة للتعليم والتثقيف لكل محبى التاريخ حول العالم باستخدام تقنيات الديجيتال الحديثة لعرض قصص الحضارة الإنسانية بشكل جذاب خصوصًا إتاحة الفرصة لأعظم ملوك مصر القديمة أن تكون لكل منهم مساحة كبيرة يعرض بها كل مقتنياته بشكل مبهر بعد أن كان المتحف المصرى بالتحرير مزدحم بشكل لا يتيح للزائر التعرف على كل حقبة تاريخية بشكل مفصل.
وأشار نائب رئيس لجنة السياحة بالغرفة الإمريكية، إلى أن مشهد نقل المومياوات سيظل عالقًا فى أذهان الملايين من جميع الجنسيات حول العالم ويعد دعاية قوية للسياحة المصرية بشكل عام وللثقافية والتاريخية خاصة، وأنه ينتظر أن يخرج الحفل بشكل مبهر ومتميز يليق بمكانة مصر وعظمتها وقيمة ملوكها وملكاتها فى هذه الرحلة المقدسة ويعبر بصدق عن احتفال المصريين الأحفاد بالأجداد الفراعنة الملوك وتاريخهم وحضاراتهم عبر آلاف السنين.

ودعا "صدقى" إلى استغلال خط سير الموكب وحضور لفيف من الرؤساء والفنانين إلى جانب التغطية الإعلامية لمشاهدة ما تحقق على الطبيعة من رؤية مصر 2030 من تطوير فعال للطرق داخل أقدم عواصم العالم القاهرة واهتمام الدولة بتوفير طريق للسائح يصل بها إلى المعالم التاريخية بسهولة دون أن يمر بأماكن الكثافات العالية كما هو الحال فى بقية العواصم التاريخية.

موضوعات متعلقة

السيسي يستمع لشرح حول مقتنيات متحف الحضارة قبل استقبال المومياوات

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

الصور الأولى لاستعدادات نقل المومياوات الملكية


الصور

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

الأكثر قراءة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«مناعة القطيع».. اللقاح الحل الوحيد لوقف تفشي كورونا

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

إجراء احترازى جديد.. «غرغرة الملح» تقى من كورونا

مصر تشارك فى بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج بالكاميرون

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
المزيد

الثقافة

«منتدى الاستقلال» يناقش «حجر» محمد علي و«جميلة» أسامة جاد

طبعة ثانية من «دفاتر الوراق».. للروائي الأردني جلال برجس

صدور «حالات سريرية في علم المناعة» لـ أحمد مصطفى كمال

مناقشة كتاب «نحت الفأس» بنادي أدب المنصورة.. غدا