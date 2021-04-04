بمناسبة يومهم العالمي.. حكايات من دفتر المصابين بالتوحد

ـ خالد: الحب ومحاولة الدمج في المجتمع جعل ابني أقوى



ـ نادية: أتمنى أن يتوفر متخصصين في التعامل مع التوحد في كل المدارس



يصاب شخص من بين 60 شخصًا بالتوحد بعد زيادة أعداد المصابين به بصورة كبيرة خلال العشر سنوات ماضية، ويواجه المصابون بالتوحد صعوبة كبيرة في تقبلهم وسط المجتمع بسبب طبيعتهم المختلفة، ويضرب آباء وأمهات الأطفال المصابون بالتوحد أمثلة في الصبر والعزيمة ومحاولة إدماج أطفالهم في المجتمع.وفي اليوم العالمي لمرضى التوحد، أشعلت وزارة التضامن أمس الجمعة الإضاءات باللون الأزرق من أجل نشر الوعي حول الأطفال المتوحدين، وتسعرض "الدستور" حكايات من دفاترعائلات المصابون بالتوحد.يبلغ عدد المصابين بمرض التوحد في مصر ما بين المليون والمليون ونصف وفقًا للإحصائيات الرسمية، ووفقًا لمنظمات الصحة العالمية هناك إصابة واحدة بالتوحد لكل 60 شخصا وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمعدلات التوحد منذ 10 سنوات، حيث كانت النسبة 1 لكل 250 شخص.خالد عبد الله أب لطفل مصاب بالتوحد، قال: "علمت بإصابة ابني بالتوحد عندما بلغ الثالثة من عمره عندما تأخر في الكلام ولكنه بدى لي قبل هذه السنوات طفلًا عاديًا يلعب ويمرح كباقي الأطفال، موضحًا "عندما بلغ ابني الثلاثة أعوام، كنت أتشوق لأسمعه ينطق كلمة "بابا". لكنه تأخر عليّ كثيرًا، فقررت زيارة الطبيب، والذي فاجأني بأن ابني مصاب بالتوحد.وتابع: أدركت بعدها أن ابني يحتاج إلى عناية خاصة فعالجته بالحب داخل البيت وبالدمج الاجتماعي خارجه، وبدأت أقرأ وأشارك بالندوات المحلية والعالمية حول التوحد، لإحداث تغيير في نظرة المجتمع لأطفال ذوي التوحد، والتوعية بقدراتهم، مضيفًا أقول لكل أب ابنه مصاب بالتوحد دع الجميع يعرف أن من يسير إلى جانبك هو ابنك، قدّمه إلى المجتمع والعالم، بكل قوة وشجاعة، فبقوتك تجعل ابنك أقوى".والتوحد هو اضطراب النمو العصبي الذي يتصف بضعف التفاعل الاجتماعي، والتواصل اللفظي وغير اللفظي، وبأنماط سلوكية مقيدة ومتكررة، ويؤثر التوحد على عملية معالجة البيانات في المخ وذلك بتغييره لكيفية ارتباط وانتظام الخلايا العصبية ونقاط اشتباكها؛ ولم يفهم جيدًا كيف يحدث هذا الأمر، ويؤثر التوحد على التواصل اللفظي والسمعي وفقا لما ذكرت منظمة الصحة العالمية يصيب الذكور أكثر من الإناث.نادية إبراهيم أم لطفل في الخامسة عشر من عمره مصاب بالتوحد، تقول إن الحياة مع ابن مصاب بالتوحد صعبة، ولكنه للتوحد أشكال مختلفة، لذلك لا تنطبق تجربة عائلتي على جميع العائلات، لكنها توضح كيف تتضخم جوانب الحياة التي هي بالفعل صراع في هذا الوقت.وأضافت: ابني مصاب بدرجة صعبة من التوحد فهو لاينطق إلا كلمات قليلة ويسير كطفل لم يتعد الخامسة من عمره، لذا فهناك صعوبة في التواصل معه وتوضيح بعض الرسائل له، مشيرة أصعب فترة مررنا بها كانت مع انتشار فيروس كورونا ومكوثنا في المنزل لعدة أشهر، وكان ابني معتاد على الذهاب اليومي للمدرسة والخروج، فكان يغضب من كثرة الجلوس في المنزل.وتابعت: عندما بدأنا نخرج كان يرفض وضع الكمامة وكنت لا أستطيع أن أعوده على عدم لمس وجهه أو غسل يديه كثيرًا، لذا أصبحت الحياة أكثر إرهاقًا.واختتمت: أتمنى أن يتوافر بالمدارس العادية متخصصون في التعامل مع أطفال التوحد حتى يتم دمجهم في المجتمع بصورة جيدة.