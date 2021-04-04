رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بمناسبة يومهم العالمي.. حكايات من دفتر المصابين بالتوحد

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:26 ص
التوحد
التوحد
سالي رطب
طباعة
يصاب شخص من بين 60 شخصًا بالتوحد بعد زيادة أعداد المصابين به بصورة كبيرة خلال العشر سنوات ماضية، ويواجه المصابون بالتوحد صعوبة كبيرة في تقبلهم وسط المجتمع بسبب طبيعتهم المختلفة، ويضرب آباء وأمهات الأطفال المصابون بالتوحد أمثلة في الصبر والعزيمة ومحاولة إدماج أطفالهم في المجتمع.

وفي اليوم العالمي لمرضى التوحد، أشعلت وزارة التضامن أمس الجمعة الإضاءات باللون الأزرق من أجل نشر الوعي حول الأطفال المتوحدين، وتسعرض "الدستور" حكايات من دفاترعائلات المصابون بالتوحد.

يبلغ عدد المصابين بمرض التوحد في مصر ما بين المليون والمليون ونصف وفقًا للإحصائيات الرسمية، ووفقًا لمنظمات الصحة العالمية هناك إصابة واحدة بالتوحد لكل 60 شخصا وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمعدلات التوحد منذ 10 سنوات، حيث كانت النسبة 1 لكل 250 شخص.

ـ خالد: الحب ومحاولة الدمج في المجتمع جعل ابني أقوى

خالد عبد الله أب لطفل مصاب بالتوحد، قال: "علمت بإصابة ابني بالتوحد عندما بلغ الثالثة من عمره عندما تأخر في الكلام ولكنه بدى لي قبل هذه السنوات طفلًا عاديًا يلعب ويمرح كباقي الأطفال، موضحًا "عندما بلغ ابني الثلاثة أعوام، كنت أتشوق لأسمعه ينطق كلمة "بابا". لكنه تأخر عليّ كثيرًا، فقررت زيارة الطبيب، والذي فاجأني بأن ابني مصاب بالتوحد.

وتابع: أدركت بعدها أن ابني يحتاج إلى عناية خاصة فعالجته بالحب داخل البيت وبالدمج الاجتماعي خارجه، وبدأت أقرأ وأشارك بالندوات المحلية والعالمية حول التوحد، لإحداث تغيير في نظرة المجتمع لأطفال ذوي التوحد، والتوعية بقدراتهم، مضيفًا أقول لكل أب ابنه مصاب بالتوحد دع الجميع يعرف أن من يسير إلى جانبك هو ابنك، قدّمه إلى المجتمع والعالم، بكل قوة وشجاعة، فبقوتك تجعل ابنك أقوى".

والتوحد هو اضطراب النمو العصبي الذي يتصف بضعف التفاعل الاجتماعي، والتواصل اللفظي وغير اللفظي، وبأنماط سلوكية مقيدة ومتكررة، ويؤثر التوحد على عملية معالجة البيانات في المخ وذلك بتغييره لكيفية ارتباط وانتظام الخلايا العصبية ونقاط اشتباكها؛ ولم يفهم جيدًا كيف يحدث هذا الأمر، ويؤثر التوحد على التواصل اللفظي والسمعي وفقا لما ذكرت منظمة الصحة العالمية يصيب الذكور أكثر من الإناث.

ـ نادية: أتمنى أن يتوفر متخصصين في التعامل مع التوحد في كل المدارس

نادية إبراهيم أم لطفل في الخامسة عشر من عمره مصاب بالتوحد، تقول إن الحياة مع ابن مصاب بالتوحد صعبة، ولكنه للتوحد أشكال مختلفة، لذلك لا تنطبق تجربة عائلتي على جميع العائلات، لكنها توضح كيف تتضخم جوانب الحياة التي هي بالفعل صراع في هذا الوقت.

وأضافت: ابني مصاب بدرجة صعبة من التوحد فهو لاينطق إلا كلمات قليلة ويسير كطفل لم يتعد الخامسة من عمره، لذا فهناك صعوبة في التواصل معه وتوضيح بعض الرسائل له، مشيرة أصعب فترة مررنا بها كانت مع انتشار فيروس كورونا ومكوثنا في المنزل لعدة أشهر، وكان ابني معتاد على الذهاب اليومي للمدرسة والخروج، فكان يغضب من كثرة الجلوس في المنزل.

وتابعت: عندما بدأنا نخرج كان يرفض وضع الكمامة وكنت لا أستطيع أن أعوده على عدم لمس وجهه أو غسل يديه كثيرًا، لذا أصبحت الحياة أكثر إرهاقًا.

واختتمت: أتمنى أن يتوافر بالمدارس العادية متخصصون في التعامل مع أطفال التوحد حتى يتم دمجهم في المجتمع بصورة جيدة.

موضوعات متعلقة

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

«المهن الموسيقية» تنفي تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم


الصور

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

«أنت مش لوحدك».. انطلاق فعاليات التضامن مع أطفال التوحد بمطروح (صور)

image description

شابان يزينان شوارع وجدران أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

الأكثر قراءة

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مهاجم وست بروميتش يتعرض لإساءات عنصرية على انستجرام

بوروسيا مونشنجلادباخ يفوز على فرايبورج 2-1 بالدورى الألمانى

إنتر ميلان يعزز صدارته للدورى الإيطالى بفوزه على بولونيا بهدف نظيف

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

أيام زمان

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

«كسرت عليه الباب».. خناقة صباح مع عبد السلام النابلسي

«بتونس بيك».. كيف فتحت وردة باب الوطن العربي أمام الشرنوبي؟

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

سر الشاي.. «عمدة مزاج المصريين» (ملف خاص)

المترجم خالد الجبيلى ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب».. اليوم

نورا رشاد: معارض الكتاب المحلية مؤشر على تجاوز الجائحة

بحضور هيئة الكتاب.. «الناشرين» يناقش تفاصيل معرض القاهرة الدولي