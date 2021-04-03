مصر تحتفل.. قنا تعرض البث المباشر لموكب المومياوات الملكية بميادينها

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه تم تجهيز شاشات عرض عملاقة بعدد من ميادين المحافظة من أجل إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمشاهدة البث المباشر لفعالية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.ووصف الداودي الحدث بالمبهر والفريد من نوعه، مؤكدا أن هذا الحدث العالمي والعمل الرائع ليس له مثيل فى التاريخ القديم أو الحديث.ودعا محافظ قنا كل المواطنين لمتابعة هذا الحدث الفريد عبر شاشات التليفزيون، مؤكدًا أن كل أجهزة الدولة تعمل على خروجه بالشكل اللائق باسم مصر وعظمة الأجداد.