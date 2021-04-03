«أوقاف الإسكندرية» تشارك بندوة «دور رجال الدين نحو دعم ذوي الإعاقة»

شاركت مديرية أوقاف الإسكندرية بالندوة المنعقدة بمركز سيتي الإسكندرية التابع "لجمعية كاريتاس"، تحت عنوان "دور المجتمع المدني ورجال الدين نحو دعم ذوي الإعاقة"، تحت إشراف الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصر نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة.شارك في اللقاء الشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بمديرية أوقاف الإسكندرية، وبحضور عدد من الأئمة من مختلف الإدارات الفرعية.وتمحور اللقاء حول مفهوم الإعاقة وأسبابها وكيفية التعامل مع أصحابها من ذوي الهمم، ودور المجتمع المدني ورجال الدين في دعم أصحاب الهمم ومساعدتهم وذويهم على الانخراط والاندماج في المجتمع.