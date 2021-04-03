«الإفريقي للتنمية» يدعم ناميبيا‎ لتنفيذ برامج الانتعاش الاقتصادي

أكدت وزارة المالية في ناميبيا، أن البنك الأفريقي للتنمية وافق على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار ناميبي لتمويل برنامج دعم الحوكمة والانتعاش الاقتصادي في ناميبيا.وذكر بيان صحفي صادر عن المدير التنفيذي لوزارة المالية إيريكا شافودة، اليوم، أن مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية وافق بالإجماع على منحنا قرضا بقيمة 100.27 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادل 1.5 مليار دولار ناميبي)، بعد استكمال برنامج دعم الحوكمة الاقتصادية والقدرة التنافسية للفترة بين عامي 2017 و2020، والذي حقق نتائج مهمة في مجالات الضبط المالي وإدارة المالية العامة وتحسين بيئة الأعمال،. ومع ذلك، فإن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد تهدد بعرقلة بعضا من هذه المكاسب".وطلبت الحكومة الناميبية دعما ماليا من البنك الأفريقي للتنمية في يونيو من العام الماضي من خلال مرفق الاستجابة السريعة لكوفيد-19 التابع للبنك، من أجل معالجة التداعيات الاقتصادية للوباء والمساعدة في استمرار برامج الرعاية الحكومية، فيما تنتظر الحكومة على مدار الشهر المقبل رد صندوق النقد الدولي بشأن طلب قرض مماثل بقيمة 4.5 مليار دولار ناميبي.وقالت الوزارة في بيانها: "إن الهدف من برنامج دعم الحوكمة والانتعاش الاقتصادي هو تعزيز استجابة الحكومة والمساعدة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي الشامل لفترة ما بعد الوباء من خلال تحسين الحوكمة وإصلاح مؤسسات الدولة".ومن بين أهداف البرنامج الرئيسية، الاستدامة المالية وتعزيز قطاع الزراعة والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، فيما يُتوقع أن يساعد القرض في خلق حيز مالي جيد لتمويل الإنفاق التنموي المهم وتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن تساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي لدولة ناميبيا، بحسب البيان.