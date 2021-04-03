مصر تشارك فى بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج بالكاميرون



وتغادر بعثة الفراعنة مطار القاهرة للسفر إلى دولة الكاميرون مساء بعد غد الإثنين للمشاركة في بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج.

أعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسيج التي تقام في دولة الكاميرون خلال الفترة من 5 إلى 12 أبريل الجاري بمشاركة ستة لاعبين.وقال صبيح، إن بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج تعد من البطولات القوية على الصعيد القاري، وستكون مهمة للغاية من أجل اكتساب كل اللاعبين المشاركين الخبرات والاحتكاك مع نظرائهم في القارة السمراء.وشدد رئيس اتحاد الكيك بوكسينج على أن المشاركة في البطولة الإفريقية لن تكون فقط بهدف المشاركة الشرفية لكن من أجل تحقيق مراكز متقدمة ورفع اسم مصر عاليًا ضمن الدول المنافسة.واستطرد صبيح، أنه سيتم اختيار ستة لاعبين من أصل ثمانية لاعبين تم الاستقرار عليهم من جانب اللجنة الفنية، وهم أحمد إسماعيل، محمد أحمد عبد الله «سمارة» ومحمود خالد إمام «مودي» وإسلام إبراهيم والفتيات كل من شهد هيثم، إكرام السيد محمد، علياء، إيمان حفني.ويترأس البعثة كل من كابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد، وكابتن محمد الزعيم إداري البعثة، وكابتن زينب مأمون حكم دولي، وكابتن نورة أنور حكم دولي، وكابتن مريم يحيى مدربة السيدات، وكابتن عبد الهادي عبد السلام وكابتن محمد فيكس مدربين منتخب الرجال.وتعد مشاركة المنتخب الوطني في منافسات كأس إفريقيا للكيك بوكسينج هي البطولة الدولية الرسمية الأولى للاتحاد بعد تأسيسه رسميًا بقرار وزاري في عام 2020.