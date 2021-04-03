محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف شارع دبى ومتفرعاته

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، ميدانيًا، اليوم، آخر مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة تقاطع منطقة المرور القديم ورصف عدد من الشوارع بنطاق حي غرب بشبين الكوم، وذلك لمتابعة كل الأعمال التي تتم على أرض الواقع بنطاق المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولتحقيق تنمية شاملة ملموسة علي أرض الواقع، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى والمستشار الهندسي للمحافظة ورئيس حي غرب شبين الكوم.وتفقد المحافظ أعمال رصف شارع دبي الرئيس ومتفرعاته، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك وبلاعات مياه الأمطار، وقد أشاد المحافظ بحجم الأعمال والجهد المبذول، مشددًا علي ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت للارتقاء بالمظهر العام للحي.كما تفقد المحافظ المرحلة النهائية لأعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري عمر أفندي، حيث جار حاليًا تنفيذ أعمال الكهرباء والدهانات للكوبري، كما تم الانتهاء من تركيب الأعمدة الديكورية والرخام والأعمدة الحديدية للممشي الجديد، هذا وقد وجه المحافظ بالبدء في التشغيل المبدئي للكوبري، موجهًا بالبدء في تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري مبارك علي غرار ما تم تنفيذه بكوبري عمر أفندي.ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه علي رفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطرق بدائرة المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية وذلك كون قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة باعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.