وزير النقل يعلن تكريم سائق أوقف القطار أثناء عبور جنازة فى سوهاج

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن تكريم سائق قطار من محافظة سوهاج، واستضافته بمكتبه في غضون الأسبوع الجاري، وذلك لتصرفه الإنساني إذ أوقف قطار يقوده أثناء عبور جنازة من مكان غير مخصص للمارة في محافظة سوهاج.قال الوزير خلال جولته بالمحافظة إن محطة المنيا الرئيسية تحتاج إلي تطوير، وإن مشكلة الباعة الجائلين سوف يتم وضع حل جذري لها وسيتم التصدي لها بقوة، وذلك ردا علي سؤال طرحه أحد المواطنين بمحطة قطارات المنيا حول خطورتهم وعدم قدرة الوزارة على التعامل معهم، إذ قال المواطن للوزير "أنت مش هتقدر على الباعة الجائلين"، فرد الوزير "إن شاء الله هقدر عليهم".وطالب الوزير بعدم تخريد أي عربات قطارات قبل فحصها بشكل جيد وإعادة إصلاح العربات التي تحتاج إلي صيانة حفاظا علي أموال الهيئة، وعدم استخدام الفرشاة في دهان عربات القطارات ودهانها بشكل مقبول حفاظا علي المظهر الحضاري والجمالي، منوها إلي وجود معدات كبيرة بقيمة مالية عالية دون استخدام، وقال لماذا يتوقف لودر عن العمل بمبلغ 6 ملايين جنيه، وعدم الاستفادة منه، وأصر على تشغيل اللودر.