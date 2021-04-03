تحرير 332 محضرا تموينيًا خلال حملات تموينية مكبرة بالمنوفية

أعلن المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، شن حملات تموينية مكبرة خلال يومين متتاليين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 332 محضراً تموينيًا تتنوع ما بين 40 محضر مخالفات مخابز نقص وزن، و31 عدم مطابقة المواصفات و40 عدم نظافة، و109 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 بيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر و26 بيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا 80 مخالفة أخرى.ومن أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة، تحرير محضرين جنح بمركزي منوف وأشمون ضد أصحاب محلات دواجن لحيازتهم دواجن يتم حقنها بالمياه وغير صالحة للاستهلاك الآدمي آشمون لحيازته وعرضه للبيع أسمنت مجهول المصدر وضبط 5 أطنان أسمنت مجهول المصدر.