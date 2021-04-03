وزير الخارجية السويسري يصل بغداد

وصل وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، قبل قليل، إلى مطار بغداد الدولي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، في نبأ عاجل لها قبل قليل.وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت، أمس الجمعة، أن وزير الخارجية السويسرى سيزور بغداد اليوم السبت.وقالت الوزارة، في بيان "وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، سيزور بغداد غدا وسيعقد لقاء ثنائيا ومؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي فؤاد حسين".