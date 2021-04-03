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السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية السويسري يصل بغداد

السبت 03/أبريل/2021 - 03:50 م
وزير الخارجية السويسري
وزير الخارجية السويسري
مروة عنبر
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وصل وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، قبل قليل، إلى مطار بغداد الدولي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت، أمس الجمعة، أن وزير الخارجية السويسرى سيزور بغداد اليوم السبت.

وقالت الوزارة، في بيان "وزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، سيزور بغداد غدا وسيعقد لقاء ثنائيا ومؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي فؤاد حسين".

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