وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 8405 أطنان قمامة ومخلفات

قامت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية، برفع (8405) أطنان قمامة ومخلفات بنطاق المحافظة خلال شهر مارس الماضى بواقع (417) نقلة خلال 28 يوم عمل.ووجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لحصر المقالب العشوائية المنتشرة بنطاق المحافظة وتوجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونقلها للمدفن الصحي والتنبيه على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بتلك الأماكن وتسويرها، حفاظًا عليه وحتي لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخري تتسبب في انتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين، وكإجراء احترازي ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".وفي هذا الإطار أوضح المهندس محمد صلاح، المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية، أنه تم الانتهاء من رفع (8405) أطنان قمامة ومخلفات بنطاق المحافظة خلال شهر مارس الماضى، حيث تم رفع (180م3) قمامة من مركز الإبراهيمية و(480) طن قمامة من مركز الزقازيق و(720) طن قمامة من حى ثان الزقازيق ورفع (240) طن قمامة من حى أول الزقازيق ورفع (2365) طن قمامة من مركز فاقوس فضلًا عن رفع (960) طن قمامة ومخلقات من طريقى منيا القمح ومنيا القمح أبو الأخضر ورفع (1580) طن قمامة ومخلفات من طريق دويدة بنى عباد الكراديس بالإضافة إلى ردم (1800) طن طمى بأرض مشروع الصناعات النمطية بالصيادين.ناشد المحافظ المواطنين بضرورة إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لذلك للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضارى للمحافظة.وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.