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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يشارك في مبادرة مصر بلا غرقى (فيديو)

السبت 03/أبريل/2021 - 03:17 م
مبادرة مصر بلا غرقى
مبادرة مصر بلا غرقى
ياسمين شعيب
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شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في دورة صقل منقذي محافظة مطروح، في مبادرة مصر بلا غرقي، الذي نظمها الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

جاء ذلك بحضور عميد كلية التربية الرياضية بمطروح، وخالد عبدالحميد مدير مديرية الشباب والرياضة، سامح نبيل رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وكابتن نبيل الشاذلي مؤسس الاتحاد المصري للغوص، و6 من أعضاء الاتحاد المصري وعددا من القيادات بمحافظة مطروح وعددا من الشباب والغواصين بالمحافظة.

بدأت الدورة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم فيديو توضيحي عن المبادرة.

وأوضح سامح نبيل رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، أن رئيس الجمهورية مهتم بمبادرة مصر بلا غرقى، مؤكدا أنه تم مطالبة الجامعات بإضافة مادة الانقاذ لتزويد عددا الغواصين.

وقدم الشكر إلى محافظ مطروح على دعمه الحكومي للاتحاذ المصري للغوص والانقاء وإتاحة الفرصة لهم لإقامة دورة تدريبية على أرض المحافظة، وذلك لبدء موسم الصيف بلا غرقى.

وأشار الكابتن نبيل الشاذلي مؤسس الاتحاد المصري للغوص، إلى أن شعار الاتحاد هو "مؤكدا أن دول العالم اتخذت تلك الأية من القرآن كشعار لهم أيضا.

وأكد أن رئيس الجمهورية وجه بتنفيذ مبادرة مصر بلا غرقى في عامين بدلا من 5 أعوام، مشيرا إلى أن سيتم تدريب الغواصين والشباب لحمايتهم من الغرق، وذلك تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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