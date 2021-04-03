«ملوي» بالمنيا تناقش مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

عقد نائب رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، نائبًا عن اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس المركز، اليوم، اجتماعا تنسيقيا مع مديرى القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية التسع ومديرى الأملاك والتخطيط ومدير الإدارة الهندسية وممثلي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتطوير قرى مركز ملوى والوقوف على آخر مستجدات المشروعات ومناقشة أهم المشكلات التى تواجه منفذى المشروع وكيفية تذليلها.وأكد عامر طه، نائب رئيس مركز ومدينة ملوي، أن هذا الأجتماع يأتى بناءا على تكليفات أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بالقرى والنجوع في المجتمع المصري.وأشار طه إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سيكون لها مردود إيجابي من خلال تحسين البنية التحتية من توافر الصرف الصحي وشبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والمواصلات العامة والاتصالات والإنارة العامة في الشوارع، والارتقاء بقطاع التربية والتعليم.