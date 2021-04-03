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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنشاء وتطوير 15 مدرسة في الشرقية بـ94 مليون جنيه

السبت 03/أبريل/2021 - 09:02 م
أحمد مرسي، مدير هيئة
أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية
سارة الوردانى
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قال أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، إنه جاري تنفيذ 15 مشروعًا بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة أبو حماد بتكلفة مالية 94 مليون و800 ألف جنيه.

شملت تلك المشروعات إنشاء مدرسة البوز الإعدادية لإضافة 9 فصول بكلفة 5 مليون و300 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة الحرية للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصل بكلفة 6 مليون و200 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة صلاح عبد الله الشافعي للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلًا بكلفة 6 مليون و800 ألف جنيه.

كما شملت إنشاء مدرسة محمد عبد السميع للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصلًا بكلفة 7 مليون و900 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة أبو زكريا الثانوية لإضافة 9 فصول بكلفة 5 ملايين جنيه وإنشاء جديد لمدرسة نظله موسي جعفر الثانوية لإضافة 9 فصول بكلفة 7 مليون و100 ألف جنيه وإنشاء مدرسة صلاح حباره للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلًا بكلفة 6 مليون و600 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة كفر ابو النور لإضافة 11 فصلًا بكلفة 7 مليون و200 ألف جنيه.

أضاف مدير الأبنية التعليمية أنه جاري تنفيذ أعمال الإحلال الكلي لمدرسة الحلمية الابتدائية المشتركة لتطوير 16 فصلًا بكلفة 7 مليون و600 ألف جنيه، وإحلال كلي لمدرسة الشهيد نبيل الوقاد للتربية الفكرية لتطوير 11 فصلًا بكلفة 6 مليون و100 ألف جنيه، واحلال جزئي لمدرسة أبو حماد الثانوية التجارية لتطوير 36 فصلًا بكلفة 9 مليون و800 ألف جنيه وأعمال توسعة 15 فصلًا بمدرسة الشيخ ذكري للتعليم الأساسي بكلفة 5 مليون و400 ألف جنيه وأعمال توسعة 23 فصلًا بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بكلفة 5 مليون و900 ألف جنيه وأعمال توسعة 8 فصول بمدرسة الشهيد رامي إسماعيل الابتدائية بكلفة 3 مليون و400 ألف جنيه، وأعمال توسعة 13 فصلًا بمدرسة السناجرة الابتدائية القديمة بكلفة 4 مليون و100 ألف جنيه.

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