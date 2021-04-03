محافظ الشرقية يُشارك باحتفالية يوم اليتيم لأبناء العاملين

شارك الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فى احتفالية يوم اليتيم والتي نظمتها المحافظة بالتعاون مع إدارات "السياحة – وحدة تكافؤ الفرص – مكتبة مصر العامة – مركز التنمية الثقافية" وذلك بنادي العائلات للعاملين بالإدارة المحلية بالزقازيق بمشاركة 21 طفل يتيم من أبناء العاملين بالديوان العام.وأعرب المحافظ عن سعادته لتواجده وسط الأطفال الأيتام ومشاركته قضاء يوم ترفيهي جميل بنادي العائلات لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم ورسم البسمة والسعادة على وجوههم، مؤكدًا أهمية التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع لنشر روح المحبة والألفه والتسامح بين الجميع.وبدأت الاحتفالية بتقديم فقرات فنية شملت (مسرح العرائس - التنورة – مسابقات فنية وثقافية ورياضية).وقام المحافظ بإهداء الأطفال الأيتام الهدايا بمناسبة يوم اليتيم، مؤكدًا أنه يجب الاهتمام بالأيتام طوال العام وليس ليوم واحد.وعلى هامش الاحتفالية تفقد المحافظ معرضًا للأسر المنتجة وورشة مشغولات يدوية لمكتبة مصر العامة.شارك في الاحتفال الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئيسي حي أول وثان الزقازيق.