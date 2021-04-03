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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير القوى العاملة وومحافظ قنا يلتقيان العمالة العائدة من الخارج

السبت 03/أبريل/2021 - 03:14 م
محمد سعفان
محمد سعفان
قنا: إسلام البكري
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التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم السبت، خلال زياراته لمحافظة قنا، العمالة المصرية العائدة من الخارج  بالمحافظة، وذلك بحضور كل من اللواء عبدالفتاح الشحات ومحمد أحمد الجبلاوى ومصطفى محمود مصطفى ورحاب الغول أعضاء مجلس النواب والدكتور أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، ومحمود العماري مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر وأحمد عبد الوهاب القائم بعمل مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة. بهدف مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، في مستهل كلمته، أن القيادة السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع ملائم كبديل لمجال عملها في أي دولة أخرى لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة دائما وابدا في خدمتهم.

وأضاف أنه حرص علي مقابلتهم لكي يطمئن على نجاح مشروعاتهم الصغيرة التي تقدموا بها، وفي نفس الوقت يكونوا هم أنفسهم على قناعة كاملة بفكرة مشروعاتهم، حتي يتمكنوا من النجاح مشيدا بالتعاون المثمر  مع جهاز تنمية المشروعات ومحافظة قنا،وجهاز مشروعك وإدخال جهات أخرى من أجل التعاون لخدمة العمالة العائدة من الخارج وخريجي التدريب، كما أشاد بدوره في تنظيم العملية، ويسعى لتلبية طلبات المتدربين ويسهل جميع الإجراءات لتوفير ما يحتاجون إليه لعمل مشروعاتهم. 

وتابع سعفان حديثه للعمالة العائدة قائلا "ابدأ مشروعك صغيرا واصقل من نفسك ومهاراتك للوصول للمستوى المطلوب، وهذه هي الفكرة العامة للمبادرة"، موجها مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات  بعمل دورات تدريبية علي الفور اعتبارا من غدا الأحد للعمالة العائدة لدراسة احتياجات المتدربين للعمل على توفيرها وتذليل العقبات أمامهم في الفترة المقبلة، مع توفير العمالة المدربة اللازمة لمشروعاتهم من خلال المديرية بما يتناسب مع مجالات عملهم.

كما وجه مديرية القوي العاملة بمتابعة الوظائف بالنسبة للعمالة العائدة، وذلك لاستبيان المجالات التي يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلي بتوفير فرصة عمل مناسبة مشيرا إلى أن حلم الوزارة هو الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، توفر فرص عمل للشباب يديرها خريجي التدريب والعمالة العائدة، والتي بنجاحها يكلل نجاح الوزارة في توفير فرص عمل والقيام بدورها في المجتمع، نحو المساعدة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

من جانبه قدم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا شكره لوزير القوى العاملة على إهتمامه ومساندته للعاملين بمحافظة قنا في كافة القطاعات الخدمية مشيرا الى ان مديرية القوى العاملة بقنا أعدّت حصرا بالعمالة المصرية العائدة من الخارج وتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير التمويل اللازم للمشروعات التى يرغبون فى اقامتها مؤكدا ان المحافظة سوف تقدم كافة التسهيلات اللازمة لافتا الى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى كل يد تبنى وتعمر ولذا فإن المحافظة تعمل على إلزام اصحاب المصانع والمشروعات بإعطاء الأولوية فى التشغيل للشباب القنائى وهو ما احدث مؤخرا تغيرًا ملموسًا فى ثقافة الشباب بالإتجاه إلى العمل الحر.

واستعرض محمود العمارى الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير والمتناهية الصغر منها إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإصدار التراخيص النهائية للمشروعات، وحدد الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، أولها الأهلية القانونية من سن 21 سنة وحتى 60 عاما، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، فضلا عن ألا يعمل المتقدم في وظيفة حكومية أو قطاع عام أو مؤمن عليه.

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