الرئيس الجزائري يرأس غدا اجتماعا لمجلس الوزراء لبحث التحضيرات للانتخابات التشريعية

يرأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون غدا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة التحضير للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو المقبل.وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم السبت إن الاجتماع سيخصص لمتابعة التحضير للتشريعيات المقبلة، وعملية التلقيح ضد كورونا، والترتيبات الخاصة بشهر رمضان".وأضاف البيان أن الاجتماع سيناقش عددا من العروض حول مشاريع مهمة خاصة في قطاعي الأشغال العمومية والنقل.