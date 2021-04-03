التحالف الدولي: نحترم السيادة العراقية

أكد التحالف الدولي، اليوم السبت، احترام السيادة العراقية، وذكر أن قوة المهام المشتركة تتواجد بدعوة من حكومة العراق، حيث تعمل بتنسيق وثيق معها مع الاحترام الكامل لسيادة العراق.وقال المتحدث الرسمي لقوة المهام المشتركة في التحالف الدولي العقيد واين موراتو- في تصريح نقلته قناة «السومرية نيوز» العراقية: "إن مهمة قوة المهام المشتركة، بالتعاون مع القوات الأمنية العراقية والبيشمركة، هزيمة داعش الإرهابي وفلوله في مناطق محددة في العراق وسوريا"، موضحا أن ذلك يتبع شروطًا لعمليات المتابعة التي تصب في زيادة الاستقرار الإقليمي.