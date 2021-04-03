فرنسا تدعو إيران للتعامل البنّاء خلال المحادثات النووية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت، إن باريس دعت إيران للتعامل البنّاء خلال محادثات غير مباشرة من المقرر إجراؤها مع الولايات المتحدة في فيينا هذا الأسبوع في إطار مسعى أوسع نطاقا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في بيان بعد اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف إنه طلب من إيران الكف عن أي انتهاك لالتزاماتها النووية الحالية لدعم المناقشات.وأضاف "حثثت إيران على التعامل البنّاء في المناقشات المقررة... وهي تهدف للمساعدة خلال الأسابيع المقبلة في تحديد الخطوات اللازمة من أجل العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي".