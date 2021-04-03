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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 133 مليون شخص تلقوا تطعيم كورونا في الصين

السبت 03/أبريل/2021 - 04:04 م
جريدة الدستور
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ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، أنه تم تطعيم أكثر من 133 مليون شخص ضد فيروس كورونا (كوفيد- 19) في شتى أنحاء الصين حتى يوم أمس.

وأضافت اللجنة- في بيان اليوم- أن العاصمة (بكين) قامت بتطعيم نحو 10 ملايين شخص بلقاحات فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)، مع حصول شخص بالغ من العمر 100 عام على اللقاح ليكون بذلك أكبر متلق للقاح.

وأوضحت اللجنة أن أكثر من 6 ملايين شخص في بكين حصلوا على جرعتين من اللقاح، بينما حصل 96ر3 مليون شخص على جرعة واحدة، مشيرة إلى أن أعمار الغالبية العظمى من الذين حصلوا على اللقاح تتراوح بين 18 و59 عاما، وما يقرب من 60% من هذه المجموعة العمرية حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح.

كما قامت العاصمة، التي تضم أكثر من 20 مليون شخص، بتطعيم أكثر من 670 ألف مواطن تبلغ أعمارهم 60 عاما وأكثر، منهم 551 شخصا تتخطى أعمارهم 90 عاما.

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