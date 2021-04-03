إصابة شخصين في انهيار منزل بقنا

أصيب شخصان، عصر اليوم السبت، جراء انهيار منزل بقرية الظافرية التابعة لمركز قفط جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بانهيار منزل بقرية الظافرية التابعة لمركز قفط جنوبي محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفيات قنا.وأسفر الحادث عن إصابة كل من: خليل عاشور خليل، 26 عاما، بسحجات وكدمات، وأحمد سليم فريد، 23 عاما، باشتباه كسر بالفخذ اليمنى، وتم نقلهما للمستشفى لسرعة تلقي العلاج، فيما حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.