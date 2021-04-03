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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

بحضور مريديها الأجانب.. الزاوية التجانية تختتم مجلسها العلمي بالمغربلين

السبت 03/أبريل/2021 - 03:07 م
الزاوية التجانية
الزاوية التجانية بالمغربلين
كتب: عمرو رشدي
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اختتمت الطريقة التجانية بمقرها الرئيسي بالمغربلين، مجلسها العلمي بحضور عدد كبير من مريديها وأتباعها الأفارقة، حيث تم شرح كتاب "أوجز المقال في بيان حقائق الأفعال" للشيخ أحمد التجاني الأزهري، وذلك في علم الصرف لشيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس الكولخي بدولة السنغال.

وشارك في المجلس العلمي الذي نظمته الزاوية التجانية الكبرى بالمغربلين بالقاهرة، عدد كبير من طلاب الأزهر الشريف من دول مصر والسودان وتشاد والصومال والسنغال ونيجيريا وأوغندا وبنجلاديش وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزيستان وطاجيكستان وإندونيسيا وماليزيا والفليبين وبريطانيا.

وشارك في المجلس العلمي الشيخ محمد أحمد الحافظ التجاني، شيخ الطريقة التجانية بالمغربلين، حيث رحب بطلبة العلم الذين جاءوا من كل أنحاء العالم للمشاركة في الدروس والمجالس العلمية التي تنظمها الزاوية التجانية الكبرى في مصر.

وتعد الزاوية التجانية واحدة من الطرق الصوفية التي لها دور ملموس داخل وخارج مصر، حيث تلعب دور كبير في مل من المغرب والجزائر والسنغال.

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