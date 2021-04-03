الإمارات: هزة بقوة 2.7 درجة بمقياس ريختر فى بحر عمان

أعلنت محطات الشبكة الإماراتية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد"، اليوم السبت، عن تسجيل هزة بقوة 2.7 درجة بمقياس ريختر في بحر عمان الساعة "الواحدة إلا خمس دقائق" حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.وذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم، أن هذه الهزة الذي شعر بها سكان الإمارات بشدة تتراوح من 3 إلى 4 "ميركالي" مع عدم وجود تأثير لها على الدولة.