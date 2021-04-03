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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

130 طفلا يشاركون فى احتفالية يوم اليتيم بجامعة سوهاج

السبت 03/أبريل/2021 - 03:03 م
احتفالية يوم اليتيم
احتفالية يوم اليتيم بجامعة سوهاج
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، احتفالية يوم اليتيم التي أقيمت بنادي الشرطة القبلي ونظمها طلاب الدفعة الأولى الملتحقين بشعبة إدارة الأعمال ببرنامج الماجستير المهني MBA بكلية التجارة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعدد عمداء الكليات، النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية تحسين الصحة، الدكتور ممدوح الرشيدي عميد الكلية، الدكتور أحمد رجب منسق البرنامج، وعدد من طلاب البرنامج.

وقال الدكتور أحمد عزيز إن الجامعة تواصل المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والخيري ودور الرعاية، من أجل تقديم كافاة المساعدات للأطفال وتلبية احتياجاتهم لأنهم جزء هام من المجتمع ورعايتهم حق أصيل علي جميع الفئات، مشيدًا بمبادرة طلاب الدفعة الأولى ببرنامج الماجستير المهني وتنظيمهم هذا الحفل المميز الذي أسعد قلوب هؤلاء الأطفال ونجح في رسم البسمة علي وجوههم.

ومن جانبه قدم الدكتور ممدوح الرشيدي خالص شكره وتقديره لطلاب برنامج MBA، علي مجهودهم الرائع في الاحتفال بيوم اليتيم وتحملهم تكلفة الاحتفالية بالكامل، الأمر الذي يؤكد مدى إحساسهم بالمسئولية الاجتماعية تجاه الأطفال الأيتام ومحاولتهم المشاركة في إدخال البهجة والسرور إليهم.

وأضاف الدكتور أحمد رجب، أن الاحتفالية شارك بها١٣٠ طفلا من جمعيات تحسين الصحة، بيت الرحمة، دار الحبيب، والصفا بسوهاج، مشيرًا إلى أن الفعاليات شملت عدد من الفقرات الترفيهية المسلية، إلى جانب توزيع الجوائز والهدايا على الأطفال المشاركين بالحفل.

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