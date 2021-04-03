تطعيم 983 ألف طفل ضد الشلل بمراكز المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا انتهاء فعاليات الجرعة الثانية للحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، والتي استمرت على مدى 4 أيام، وتم مد الحملة يومين حتى يوم الجمعة 242021 بالأماكن الثابتة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تطعيم 983 ألفا و55 طفلا بنسبة تغطية 100% من المستهدف، وذلك بنهاية فعاليات الحملة.وأشار الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، إلى أن الحملة جري تنفيذها من خلال 2710 فرق ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.