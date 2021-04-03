«مقاولي التشييد» يؤكد ضرورة تشكيل تحالفات لزيادة تصدير المقاولات لإفريقيا

أكد المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ضرورة تكوين تحالفات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات ومصنعي مواد البناء لوضع دراسات استراتيجية لفتح أسواق جديدة بأفريقيا لتوطين عملية تصدير قطاع المقاولات والمنتجات البناء.وأوضح «سعد» لـ«الدستور» أن الدولة لديها توجه واضح للاهتمام بإفريقيا باعتبارها امتداد للأمن القومي، موضحًا أن السوق الإفريقي سوق واعد وأتاحه فرص استثمارية ضخمة لشركات المقاولات بالقارة السمراء.وقال رئيس الاتحاد المصري، إن نجاح تصدير الشركات المصرية لإفريقيا يحتاج أن يكون هناك شراكة على المستوى الحكومات في مصر وعدد من الدول الإفريقية المستهدفة، فضلا عن العمل على إزالة المعوقات التى تواجة المقاولين المصدرين للقطاع منها فتح بنوك مصرية بدول القارة، أصدر خطابات ضمان، توفير شركات التامين وذلك للتامين على المعدات والعمالة المصرية.