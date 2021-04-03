وزير التموين: 64 مليون مواطن يستفيدون من الدعم

أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك نحو 64 مليون مواطن مستفيد من الدعم التمويني، و71.2 مواطن حائز للخبز وهذا رقم كبير للغاية.وأضاف وزير التموين، خلال الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، أن هناك 22.5 مليون بطاقة تموينية في مصر.وحول أسعار السلع قال الوزير إن سعر الزيت سيتراجع في يونيو المقبل، حيث وصلتنا شحنات قمح ووصلنا لـ280 دولارًا سعرًا لطن الزيت، لافتًا إلى أن أسواق الجملة لم تعد رفاهية لأنها هي التي ستحل مشاكل الموردين الصغار.