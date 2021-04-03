وزيرالتموين: استهلاكنا خلال شهر رمضان يزيد 50%؜.. ولن يحدث عجز بأى سلعة

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إنه خلال شهر رمضان يزيد الاستهلاك للسلع نحو 50%؜ من الاستهلاك العادى، ونحن مستعدين لذلك، وسد كافة الاحتياجات للمواطنين خلال الشهر الكريم، وتوفير كافة السلع وبأسعار مخفضة.وأضاف وزير التموين، خلال الجلسة الحوارية بالمجلس الأعلى للإعلام، أنه لم يحدث آى عجز أو نقص فى السلع خلال شهر رمضان، مؤكدا أنه سيتم إطلاق معرض أهلا رمضان غدا الأحد بأرض المعارض بمدينة نصر، بمشاركة 168 من كبرى الشركات الصناعية والغذائية، وتتراوح نسبة التخفيض بالمعرض من 18 إلى 28%؜ فى أسعار السلع، إضافة إلى توافر 27 معرض رئيسي على مستوى المحافظات، وتوفير السلاسل التجارية والشوادر المختلفة.وتابع، أن هناك توفير كامل للياميش وبأسعار أقل بكثير عن أسعار العام الماضى، إضافة الي توافر التمور بشكل كبير من خلال عقد اتفاقية تمت مع محافظ الوادى الجديد، مؤكدا أن مصر من أكبر الدول التي تزرع تمور.وأوضح أنه سيتم إطلاق نظام معلومات البطاقات الذكية فى ظل التحول الرقمى، وذلك لربط المنظومة بالكامل إلكترونيا.