السعودية تسجل 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 392 ألفًا و9 حالات منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 439 حالة شفاء جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 379 ألفًا و312 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 6 حالات وفاة جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.690 حالة منذ بداية الجائحة.