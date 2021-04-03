إزالة حالة تعد وإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حالة تعدي بالبناء المخالف علي أرض إصلاح زراعي بقرية نزلة حسين كما قامت بإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بقرية البرجاية.وقال مصطفى عبده، رئيس قرية نزلة حسين، أنه تم إزالة حالة مخالفة عبارة عن تعدي على إصلاح زراعي بمساحة 86 متر مربع بقرية نزلة حسين،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخالفة والتنبية عليه بعدم تكرارها مرة أخرى.وأضاف عماد محمود، رئيس قرية البرجاية، بأنة تم إيقاف أعمال مخالفة عبارة عن بناء بدون ترخيص وتم التحفظ على معدات وأدوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.من جهته، أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار أعمال إزالة المباني المخالفة والتعديات على ارض الدولة، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بعودة المخالفات والتعديات على أراضي الدولة مرة أخرى بنطاق مركز ومدينة المنيا تماشيا مع خطة الدولة للقضاء على التعديات وعودة ممتلكات وأراضى الدولة لاستغلالها في إقامة المشروعات الخدمية التي تساهم في تحقيق الصالح العام، مؤكدا أنه وجه رؤساء الأحياء ومساعديه ومديري إلادارات المعنية بالمتابعة الميدانية والمستمرة وبضرورة المتابعة اليومية على مدار الساعة والتصدي لأي مخالفة على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية.