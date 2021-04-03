إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا بكنائس المنيا
السبت 03/أبريل/2021 - 02:57 م
مونيكا جرجس- تريزة شنودةطباعة
أعلن الأنبا باسيليوس، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، عدة إجراءات احترازية مشدده تزامنًا مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وقال الأنبا باسيليوس، في بيان له: "إيقاف جميع الأنشطة والخدمات المختلفة بما فيهم خدمات مدارس الأحد وكذلك الاجتماعات الروحية وذلك من يوم الجمعة 9 أبريل الجاري".
وتابع: "التشديد على المؤمنين الانصراف بعد انتهاء صلوات القداس الإلهي وعدم التجمع في فناء الكنيسة، مع تعليق الرحلات والمؤتمرات إلى إشعار آخر بالإضافة إلى زيارة الآباء الكهنة تكون للضرورة فقط".
وقال الأنبا باسيليوس، في بيان له: "إيقاف جميع الأنشطة والخدمات المختلفة بما فيهم خدمات مدارس الأحد وكذلك الاجتماعات الروحية وذلك من يوم الجمعة 9 أبريل الجاري".
وتابع: "التشديد على المؤمنين الانصراف بعد انتهاء صلوات القداس الإلهي وعدم التجمع في فناء الكنيسة، مع تعليق الرحلات والمؤتمرات إلى إشعار آخر بالإضافة إلى زيارة الآباء الكهنة تكون للضرورة فقط".