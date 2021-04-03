إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا بكنائس المنيا

أعلن الأنبا باسيليوس، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، عدة إجراءات احترازية مشدده تزامنًا مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وقال الأنبا باسيليوس، في بيان له: "إيقاف جميع الأنشطة والخدمات المختلفة بما فيهم خدمات مدارس الأحد وكذلك الاجتماعات الروحية وذلك من يوم الجمعة 9 أبريل الجاري".وتابع: "التشديد على المؤمنين الانصراف بعد انتهاء صلوات القداس الإلهي وعدم التجمع في فناء الكنيسة، مع تعليق الرحلات والمؤتمرات إلى إشعار آخر بالإضافة إلى زيارة الآباء الكهنة تكون للضرورة فقط".