كامل الوزير يشهد الاختبارات النهائية لبرج إشارات سمالوط

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم، مرفق السكك الحديدية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وعمرات العربات في الورش المختلفة ومتابعة إجراءات الصيانة الدورية للقطارات لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط المختلفة وكذلك لقاء عدد كبير من السائقين وعاملي الأبراج والمزلقانات وصرافي التذاكر ومشرفي القطارات وطوائف التشغيل، حيث بدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية وأرصفة محطة رمسيس وشبابيك التذاكر.وشدد «الوزير» على كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب للمحطة دون ارتداء الكمامة وعدم دخول أي راكب دون تذكرة وعلى نظافة الأرصفة والقطارات.واستقل وزير النقل القطار من محطة مصر برمسيس متجهًا إلى المنيا، حيث كان في استقباله بمحطة السكك الحديدية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.وتفقد الوزير المحطة والأرصفة، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل محطة قطارات المنيا، وارتداء الركاب للكمامات وكذلك الاستغلال الأمثل لكافة الأصول بالمحطة.والتقى عددا من الركاب ودار حوار حول خطة تطوير السكة الحديد، حيث أكد أنه جاري العمل لتنفيذها على مدار الساعة في كافة عناصر المنظومة من وحدات متحركة الى بنية أساسية الى اعادة تأهيل وتدريب العنصر البشري على أحدث نظم التكنولوجيا.وتوجه الوزير لورشة المنيا للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة عربات الركاب والمقامة على مساحة ١١ فدان، حيث شاهد مراحل العمرات المختلفة، وطالب عمال الورشة بضروة الاهتمام بعمليات ضبط الجودة وتنفيذ العمرات على أعلى مستوى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، والعمل على مدار الساعة لزيادة إنتاجيتها وكذلك تجميع الخردة وتصنيفها بشكل دقيق ومستمر لزيادة العوائد المادية وربط قطع الغيار في كافة الورشة بمنظومة موحدة لتحقيق التكامل بين الورش المختلفة وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتحقيق متطلبات المسير الآمن للقطارات طبقا لعوامل الأمن والسلامة وعدم خروج أي قطار من الورشة لبعد التأكد من الحالة الفنية له.وشدد الوزير على الصيانة الدورية والمستمرة لكافة المعدات بالورشة والتحديث الدائم لها، وفي لقائه الموسع مع عدد كبير من السائقين وعمال المزلقانات والأبراج وصرافي التذاكر ومشرفي وكمسارية القطارات وكافة طواف التشغيل والعمال.وأكد الوزير أنه منذ بتولي حقيبة وزارة النقل تعهد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بتطوير كافة قطاعات النقل ومنها منظومة السكك الحديدية على أن يكون هذا التطوير بسواعد أبناء السكك الحديدية، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانات، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ خطة التطوير الشامل للمنظومة للوصول أعلى مستويات الخدمة للراكب وبما يسمح بنقل 2 مليون راكب يوميا في يونيو عام ٢٠٢٤.وأضاف أن التطوير يشمل الوحدات المتحركة، حيث يتم توريد (عربات وجرارات) جديدة تشكل نقلة نوعية كبيرة إلى جانب تطوير وتحديث الأسطول الحالي، كما يتم تطوير كافة ورش السكك الحديد لأنها مع العنصر البشري عماد منظومة التطوير وكذلك تجديد قضبان السكك الحديدية ونظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط المختلفة.وأكد على سائقي القطارات ببذل كافة الجهود لخدمة الراكب، مشيدًا بمواقف عدد من سائقي القطارات مثل السائق الذي أوقف القطار لكي ينقذ حياة مواطنة ألقت بنفسها على القضبان والسائق الذي أوقف القطار حتى لا يصطدم بعربة تعطلت على شريط السكة الحديد في مكان غير معد للعبور وكذلك سائق أحد القطارات الروسية القادم من القاهرة سوهاج الذي بلفته إنسانية.وعند مرور مرور جنازة كبيرة على شريط السكة الحديد أمام نجعي الجعران بقرية بنى هلال والشيخ صالح دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج للدفن بالمقابر بنجع الشيخ صالح فوقف لها على بعد حوالى 70 مترا وقام بشكره اهالي الصعيد المحترمين، مؤكدا أن هذا هو المطلوب وهو أن يتسابق الجميع لخدمة الراكب والحفاظ على حياة المواطنين.كما تم مناقشة أسلوب منح الحوافز والمزايا الخاصة بالسائقين وربطها بالنواحي الانضباطية وعدم التسبب في وقوع أي حوادث بالإضافة لربطها بالمسافات المقطوعة والمحافظة على المعدات والجرارات.وأشار الوزير إلى أن هناك خطة لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية للحفاظ على شبكة الطرق وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية، وأن قطاع نقل البضائع سيتم فصله وتحويله لشركة للنقل متعدد الوسائط وسيتم تدعيم أسطول عربات البضائع بعربات جديدة ستشكل نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال.ثم توجه الوزير لبرج إشارات سمالوط ضمن مشروع تحديث وتطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف أسيوط، بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL حيث شهد الوزير الاختبارات النهائية للبرج تمهيدًا لدخوله الخدمة والمنطقه الاوتوماتيكيه بين مطاى وسمالوط بطول 12 كم غدا الأحد الموافق 4 إبريل ٢٠٢١ ليصل إجمالي كهربة الإشارات على الخط إلى 102 كم، حيث أكد الوزير على ضرورة تكثيف الأعمال بمشروعات تحديث نظم الإشارات لزيارة معدلات الأمان والسلامة على الخطوط.وأعلن الوزير أنه سيتم إعادة هيكلة حافز الكيلو وحافز الكيلو النظيف خلال الأسبوع المقبل تقريبا.