وزير التموين: رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلا رمضان» غدًا

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيفتتح معرض "أهلا رمضان" غدا الأحد، بأرض المعارض وسيتم توفير كافة السلع بمعظم المحافظات.وأوضح المصليحي، خلال الجلسة الحوارية للمجلس الأعلى للإعلام اليوم السبت، أنه سيتم افتتاح معرض "أهلا رمضان" في الساعة السادسة بأرض المعارض على مساحة ١٢ ألف متر، ويشارك فيه ١٦٨ من كبرى شركات الصناعات الغذائية وسيتم تقديم عروض بتخفيض تتراوح ما بين ١٨ إلى ٢٨% لبعض السلع.كما سيشارك في المعرض ١٦١ شادرا بالتعاون مع بعض الشركات، و٢٠ سلسلة تجارية بحيث يوجد بكل فروعها ركن تحمل لوجو اهلا رمضان، و١٠٠٠ منفذ لجمعيتى من أصل ٦الاف منفذ و١٣٠٠ منفذ لمجمعات استهلاكية.