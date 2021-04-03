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السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر
السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الكاثوليك بعيد القيامة المجيد
السبت 03/أبريل/2021 - 02:51 م
السيسي
أ ش أ
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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمد مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأرمن الكاثوليك؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد.
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