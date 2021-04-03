السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الكاثوليك بعيد القيامة المجيد

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمد مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأرمن الكاثوليك؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد.