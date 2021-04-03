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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير التموين: نستهلك 270 مليون رغيف يوميا.. ولدينا 32%من احتياجنا للفول

السبت 03/أبريل/2021 - 02:50 م
وزير التموين
وزير التموين
إسلام نصير
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قال الدكتور على المصليحي، وزير التموين، إن الاستهلاك فى مصر من 250 مليون إلى 275 مليون رغيف يوميا، والغريب أن العدد خلال شهر رمضان يقل ويصل إلى ما يقرب لـ 220 مليون رغيف يوميا، لافتا أن هناك 30 ألف مخبز فى الجمهورية توفر الخبز للمواطنين فى كل المحافظات، وهناك دائرة معلومات ولوجيستيات كاملة تدير منظومة الخبز فى مصر.

وأضاف وزير التموين خلال الجلسة الحوارية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا «لدينا 32% من احتياجنا للفول فى مصر، وخلال الفترة الماضية تعرضت زراعات الفول لوباء ضرب ثمرة الفول ومما اضطرت مصر لعدم زراعة الفول، حتي وصول مراكز الأبحاث في وزارة الزراعة إلى حل هذا الأمر من خلال أنواع جديدة للفول ونجحت فى الكثير من المحافظات، ودخلنا فى زراعات تعاقدية فى الفول مع وزارة الزراعة»، لافتا أننا مانعين تصدير الفول تماما.

وتابع أن العدس لم يحدث فيه كسلعة أى أزمات فى مصر ونعتمد على الاستيراد.

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