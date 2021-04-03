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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تتابع تنفيذ بروتوكول التعاون مع هيئة تنمية الصعيد

السبت 03/أبريل/2021 - 02:50 م
وزارة الزراعة،
وزارة الزراعة،
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور أيمن عش مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن هناك لجنة من هيئة تنمية الصعيد يمثلها اللواء مهندس حسن العفيفي والهيئة العربية للتصنيع ويمثلها المهندس سيد الدرمللي والمهندس محمد مسعد، ومدير معهد المحاصيل السكرية، مرت على محطات البحوث الزراعية بكوم أمبو في أسوان والمطاعنة بالأقصر وشندويل بسوهاج لمعاينة المواقع المخطط تنفيذ الصوب المجهزة بأحدث التقنيات الحديثة لإنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة.

وأضاف مدير معهد المحاصيل السكرية أن زراعة قصب السكر بنظام الشتلات المعتمدة والري الحديث يسهم في ترشيد المياه وزيادة الإنتاج الإنتاجية وتخفيض تكاليف ومستلزمات الإنتاج مما يعود بالنفع على المزارعين، كما أن طريقة الزراعة بالشتل هي حاليا أحدث تقنية مستخدمة في زراعة قصب السكر في أكبر دول زراعة قصب السكر وستعتبر نقلة نوعية في إنتاج وزراعة قصب السكر بمصر ووزارة الزراعة تسعى حاليا للتوسع في زراعتها نظرا لمردودها الإيجابي على المزارعين وعلى النهوض بصناعة السكر.

وأشار إلى أن مساحة زراعة قصب السكر في مصر تبلغ حوالي 360 ألف فدان وتتركز في محافظات الصعيد حيث الظروف المناخية الملائمة.

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