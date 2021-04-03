رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا.. وصول أول دفعة من لقاح كورونا

السبت 03/أبريل/2021 - 02:59 م
جريدة الدستور
عبير سليم
طباعة
قال العضو باللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا في ليبيا، هشام بن مسعود، اليوم السبت، إن الجزء الأول من لقاح كورونا من مبادرة "كوفاكس" وصل إلى ليبيا.

وأضاف بن مسعود، في تصريحات نقلتها صحيفة "الساعة 24" الليبية، أن البدء في تنفيذ حملة التلقيح سيكون بعد وصول بقية كمية اللقاحات خلال المدة القادمة.

وأوضح أن مهمة توزيع الجرعات هي من مسئوليات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن نسبة الإقبال على التسجيل في منظومة الراغبين في الحصول على اللقاح مازالت منخفضة، حيث بلغ عدد المسجلين الفترة الماضية 400 ألف، في حين أن المستهدف 3 ملايين.

وأكد أن الوضع الوبائي في ليبيا مستقر، سواء من حيث الوفيات أو الإصابات مقارنة بالثلاثة أسابيع الماضية.

ونوه عضو اللجنة العلمية بأن نسبة الضغط على مراكز العزل والفلترة انخفضت بشكل ملحوظ، متوقعا انخفاض أكثر من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع قادمة.

وكان رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، تعهد في مارس الماضي، بتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين والمقيمين في البلاد بأسرع وقت ممكن وبأي ثمن.

وأقر الدبيبة بأن الشعب الليبي مستاء جدا من الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن في سبيل التعامل مع العدوى، مشددًا على ضرورة التفكير بطريقة مختلفة في إدارة الأزمة.

وأكد أن حكومته تولي الأولوية لتوفير اللقاح وتوسيع رقعة التطعيم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 لجميع موظفي الدولة


الصور

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

image description

تموين أسيوط تعلن توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال رمضان

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

الأكثر قراءة

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

«المترو» ينفى غلق محطة السادات أكثر من يوم: ساعات فقط

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «نحت الفأس» بنادي أدب المنصورة.. غدا

الشاعرة السورية وعد جرجس بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

افتتاح معرض «حكاوي شعبية» للفنان سعد كامل بجاليري «مشربية»

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن