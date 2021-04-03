ليبيا.. وصول أول دفعة من لقاح كورونا

قال العضو باللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا في ليبيا، هشام بن مسعود، اليوم السبت، إن الجزء الأول من لقاح كورونا من مبادرة "كوفاكس" وصل إلى ليبيا.وأضاف بن مسعود، في تصريحات نقلتها صحيفة "الساعة 24" الليبية، أن البدء في تنفيذ حملة التلقيح سيكون بعد وصول بقية كمية اللقاحات خلال المدة القادمة.وأوضح أن مهمة توزيع الجرعات هي من مسئوليات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.وأشار في الوقت ذاته إلى أن نسبة الإقبال على التسجيل في منظومة الراغبين في الحصول على اللقاح مازالت منخفضة، حيث بلغ عدد المسجلين الفترة الماضية 400 ألف، في حين أن المستهدف 3 ملايين.وأكد أن الوضع الوبائي في ليبيا مستقر، سواء من حيث الوفيات أو الإصابات مقارنة بالثلاثة أسابيع الماضية.ونوه عضو اللجنة العلمية بأن نسبة الضغط على مراكز العزل والفلترة انخفضت بشكل ملحوظ، متوقعا انخفاض أكثر من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع قادمة.وكان رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، تعهد في مارس الماضي، بتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين والمقيمين في البلاد بأسرع وقت ممكن وبأي ثمن.وأقر الدبيبة بأن الشعب الليبي مستاء جدا من الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن في سبيل التعامل مع العدوى، مشددًا على ضرورة التفكير بطريقة مختلفة في إدارة الأزمة.وأكد أن حكومته تولي الأولوية لتوفير اللقاح وتوسيع رقعة التطعيم.