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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير تنمية الصادرات: 6 مراحل لإتمام عملية التصدير بنجاح

السبت 03/أبريل/2021 - 04:20 م
الصادرات
الصادرات
أسماء إبراهيم
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قال كامل سالم، خبير قطاع تنمية الصادرات بجمعية المصدرين المصريين، إن رحلة التصدير تشمل 6 مراحل ومنها الدراسات التسويقية، وجاهزية التصدير سواء من خلال تأهيل المؤسسة أو المنتج، وعمل إدارة للتصدير بما يهدف إلى بناء القدرات من خلال برنامج حاضنة المصدرين الجدد، بجانب الشهادات والتحقق والخدمات اللوجيستية  التي تختلف من قطاع الي آخر.

وأضاف «سالم» خلال احتفالية عقدت باتحاد الصناعات المصرية، أن المرحلة الرابعة من رحلة المصدر تستهدف تصدير يلبي احتياجات الأسواق المستهدفة وملائم للمواصفات والجودة العالية بخلاف شكل المنتج والتعبئة والمواصفات الأخرى، فيما تختص المرحلة الخامسة بالترويج والتسويق للوصول إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى المرحلة السادسة والأخيرة التي تعني بالتعامل مع المشترين وتشمل اللقاءات الثنائية والمعارض.

وأوضح خبير قطاع تنمية الصادرات بجمعية المصدرين المصريين، أن الخدمات التي تقدمها الجمعية تهدف لبناء استراتيجية للتصدير بشكل مبني علي أساس الاستدامة وفهم لوجيستيات التصدير وتحليل الأسواق والتسويق للنفاذ إلي الأسواق والتوسع علي المستوي المحلي والخارج.

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