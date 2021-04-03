السعودية تغلق 454 مسجدًا بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إغلاق 13 مسجدًا جديدًا بعد الكشف عن 13 حالة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المساجد التي تم إغلاقها بالمملكة 454 مسجدًا.وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "أغلقت وزارة الشئون الإسلامية اليوم 13 مسجدا مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين".وأشارت وزارة الشئون الإسلامية، إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 55 يومًا، بلغ 454 مسجدًا، تم فتح 430 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على سلامة مرتادي بيوت الله.