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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يفتتح عددًا من المشروعات الخدمية بناصر بـ26 مليون جنيه

السبت 03/أبريل/2021 - 02:55 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني
بنى سويف - محمد حفيظ
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افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف عددا من المشروعات الخدمية في قطاع التعليم العام والأزهري بمركز ومدينة ناصر بتكلفة إجمالية 26 مليون جنيه تقريبا، ضمن برنامج افتتاحات العيد القومي للمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال دعم وتحسين مستوى المرافق والخدمات الحيوية.

وافتتح المحافظ مدرسة المستشار زكريا عوض الله للتعليم الأساسي بعزبة عوض الله "إنشاء جديد"، والتي نفذتها هيئة الأبنية التعليمة المقامة على مساحة إجمالية 1300متر بتكلفة 5 ملايين و611 ألف جنيه، وتتكون من دور أرضى و4 أدوار علوية تحوي 11 فصلا دراسيا، ومعمل كمبيوتر ومكتبة وغرفًا للمجالات ومكاتب إدارية وقاعة متعددة الأغراض، حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم في المرحلة الابتدائية، وتساهم بشكل كبير في تخفيف كثافة الفصول.

كما افتتح المحافظ المعهد الديني الأزهرى للبنين "إعدادي وثانوي"، وذلك بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 18 مليونا و500 ألف جنيهًا ضمن خطة الأزهر، حيث تبلغ المساحة الإجمالية 3000 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المبنى 900 متر وفناء المعهد 2000 متر، ويتكون المعهد من 4 أدوار علوية تضم 26 فصلاَ دراسيًا ويخدم أهالي قرى مركز ناصر.

وتضمنت الزيارة أيضًا قيام المحافظ بافتتاح المبنى الإداري لقرية الحمام على مساحة 200 متر وتكلف إنشاؤه مليونا و200 ألف جنيه من الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية، حيث يخدم المجلس القروي أكثر من 27 ألف بقرية الحمام وتوابعها من القرى والعزب والنجوع.

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