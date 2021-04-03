النقل: تعقيم وتطهير محطات السكة الحديد والمترو

أعلنت وزارة النقل اليوم السبت، عن توفير تعقيم وتطهير كافة محطات المترو بالخطوط الثلاثة، وذلك من أجل مواجهة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال الموجه الثانية، حيث يتم تعقيم القطارات قبل خروجها من الورش وفور وصولها للمحطة النهائية.وأضافت وزارة النقل، إنه يتم تعقيم وتطهير محطات السكة الحديد بالوجهي البحري والقبلي ويتم تعقيم منافذ بيع التذاكر وكذلك شبابيك التذاكر والسلالم ودورات المياه، وذلك من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وآمان الركاب.