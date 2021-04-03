رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفر ووصول 16 ألف راكب عبر 88 رحلة جوية بمطار برج العرب اليوم

السبت 03/أبريل/2021 - 02:52 م
مطار برج العرب
مطار برج العرب
محمود السعدى
طباعة
يستقبل مطار برج العرب الدولي، طوال اليوم السبت، 88 رحلة داخلية ودولية تنقل 16 ألف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

وتُواصل السلطات المختصة بمطار برج العرب الدولي تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة بكل الرحلات خلال السفر والوصول، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.

كان مطار برج العرب قد حصل الفترة الماضية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن التي يمنحها مجلس المطارات الدولي "ACI"، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات "AH"، بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي "ACI" والمنظمة الدولية للطيران المدني.

موضوعات متعلقة

«المترو» ينفى غلق محطة السادات أكثر من يوم: ساعات فقط

حقيقة زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة


الصور

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

image description

تموين أسيوط تعلن توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال رمضان

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

الأكثر قراءة

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

«المترو» ينفى غلق محطة السادات أكثر من يوم: ساعات فقط

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «نحت الفأس» بنادي أدب المنصورة.. غدا

الشاعرة السورية وعد جرجس بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

افتتاح معرض «حكاوي شعبية» للفنان سعد كامل بجاليري «مشربية»

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن