رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 332 محضر خلال حملات تموينية بالمنوفية

السبت 03/أبريل/2021 - 02:40 م
حملات تموينية
حملات تموينية
ولاء القاضى
طباعة
صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بشن حملات تموينية مكبرة خلال يومين متتاليين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير (332) محضر تمويني تنوع ما بين 40 محضر مخالفات مخابز نقص وزن، و31 عدم مطابقة المواصفات و40 عدم نظافة، و109 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 بيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، و26 بيع بأزيد من السعر الرسمي، وكذا 80 مخالفات أخرى.

ومن أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة، تحرير محضرين جنح بمركزي منوف وأشمون ضد أصحاب محلات دواجن لحيازتهم دواجن يتم حقنها بالمياه وغير صالحة للإستهلاك الأدمي أشمون لحيازته وعرضة للبيع أسمنت مجهول المصدر وضبط 5طن أسمنت مجهول المصدر.

كما تم تحرير 3 محاضر جنح بمركز ومدينة قويسنا حيث تم تحرير محضر ضد صاحب صيدلية بناحية ميت بره لحيازته وعرضة للبيع أدوية مهربة وغير مصرح بتداولها داخل البلاد وكذا أدوية خاصة بالتأمين الصحي وتم ضبط عدد 66 عبوة مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى تحرير محضرين جنح ضد أصحاب مخازن مواد غذائية وملح لعدم حمل العاملين بالمخازن شهادات صحية.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.

موضوعات متعلقة

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

مذبحة عائلية.. التفاصيل الكاملة عن قتل رجل لزوجته وابنته بالفيوم

حقيقة زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة


الصور

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

image description

تموين أسيوط تعلن توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال رمضان

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

الأكثر قراءة

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

«المترو» ينفى غلق محطة السادات أكثر من يوم: ساعات فقط

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «نحت الفأس» بنادي أدب المنصورة.. غدا

الشاعرة السورية وعد جرجس بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

افتتاح معرض «حكاوي شعبية» للفنان سعد كامل بجاليري «مشربية»

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن