تحرير 332 محضر خلال حملات تموينية بالمنوفية

صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بشن حملات تموينية مكبرة خلال يومين متتاليين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير (332) محضر تمويني تنوع ما بين 40 محضر مخالفات مخابز نقص وزن، و31 عدم مطابقة المواصفات و40 عدم نظافة، و109 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 بيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، و26 بيع بأزيد من السعر الرسمي، وكذا 80 مخالفات أخرى.ومن أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة، تحرير محضرين جنح بمركزي منوف وأشمون ضد أصحاب محلات دواجن لحيازتهم دواجن يتم حقنها بالمياه وغير صالحة للإستهلاك الأدمي أشمون لحيازته وعرضة للبيع أسمنت مجهول المصدر وضبط 5طن أسمنت مجهول المصدر.كما تم تحرير 3 محاضر جنح بمركز ومدينة قويسنا حيث تم تحرير محضر ضد صاحب صيدلية بناحية ميت بره لحيازته وعرضة للبيع أدوية مهربة وغير مصرح بتداولها داخل البلاد وكذا أدوية خاصة بالتأمين الصحي وتم ضبط عدد 66 عبوة مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى تحرير محضرين جنح ضد أصحاب مخازن مواد غذائية وملح لعدم حمل العاملين بالمخازن شهادات صحية.هذا وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.