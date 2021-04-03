خبراء مصريين يشاركون في تصميم دورة حول المواطنة العالمية

شارك نخبة من الخبراء والباحثين الدوليين من مصر والعالم العربي في تقديم وإطلاق دورة تدريبية عبر الإنترنت حول "تعليم وتعلم المواطنة العالمية" التي اطلقها مكتب اليونسكو الاقليمي في الدول العربية "بيروت".وأكد عمرو خيري، نائب رئيس جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة والأستاذ المتفرغ بالجامعة، على أهمية الدورة التي شارك فيها نخبة متخصصة من الباحثين والتي تهدف إلى صقل معارف وقدرات التربويين بمؤسسة وتعميم التعليم والتعلم على المواطنة العالمية في العالم العربي.وأَضاف أنه قام بتصميم الدورة برفقة نخبة من التربويين والباحثين من العالم العربي وتستهدف القائمين على التعليم الرسمي والغير رسمي في العالم العربي، ووضع محتوياتها باللغة العربية.وأشار إلى أن إعلان اليونسكو الخاص بالدورة التي انطلقت في ٣٠ مارس أن المواطنة العالمية أصبحت ضرورة حياتية لتحقيق التعايش ودعم التواصل مع التأكيد على أهمية التواصل وتعزيز التسامح.كما ألمح إلى الترابط بين نشر مفهوم المواطنة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة الفعالة في بناء المجتمعات أكثر أمنا واستقرارا.وأشار إلى أن أهداف الدورة تتمثل في نشر احترام الآخر وقبول التنوع الثقافي وممارسة الحوار الحضاري ونبذ العنف واحترام حقوق الآخرين ومراعاة خصائص ذوي الاحتياجات الخاصة.وأصبحت المواطنة العالمية ضرورة حياتية تتعاظم الحاجة إليها لتعزيز التعايش السّلمي مع الآخر المختلف ودعم التواصل وتعزيز التسامح والاعتراف والاحتفال بتنوّع الثقافات والمجتمعات والشخصيات، وتحسين نوعية الحياة بشكل عام.وفي المنطقة العربية حيث تعطّل تعليم عدد هائل من الأطفال والشباب وأصبحت التربية على المواطنة العالمية استجابة ضرورية للتحديات وقوة دافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وتهدف التربية على المواطنة إلى تمكين المتعلمين من كافة الأعمار وتشجيعهم على المساهمة الفاعلة والنشطة في بناء مجتمعات أكثر سلمًا وتسامحًا وشمولًا وأمانًا واستدامة.وتستهدف الدورة وفي إطار الجهود التعليمية والتوعوية المتعددة التي يبذلها اليونيسكو بالدرجة الأولى الممارسين التربويين وغيرهم من الجهات المعنية بالتربية على المواطنة العالمية في المنطقة العربية لاستكشاف العملية التعليمية الحيوية في التربية على المواطنة العالمية.وتهدف الدورة إلى تنمية المعارف والمهارات المرتبطة والسلوكيات الحياتية والمواطنة، وكذلك التجاوب مع التوجه العالمي في مجال الاهتمام بالتربية على المواطنة والعمل على تفعيلها بشكل إجرائي في حياتنا اليومية محليًا والمشاركة الإيجابية في نشر ثقافة احترام الآخر وقبول التنوع الثقافي والاختلاف العقائدي.وتحديد أفضل الممارسات في مجال تعزيز المواطنة العالمية وتوضيح كيفية تفعيلها في الحياة اليومية.، بالإضافة إلى ممارسة الحوار الحضاري ونبذ العنف، والمحافظة على القيم الإنسانية؛ واحترام حقوق الآخرين ومراعاة خصائص ذوي الاحتياجات الخاصة والمحافظة على السّ لم المجتمعي المستدام محليًا وعالميًا.والمشاركة في تنمية الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة، والمحافظة على البيئة والاهتمام بقضاياها محليًا وعالميًا.