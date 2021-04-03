تشغيل المبنى الجديد بمستشفى حميات سوهاج بطاقة 56 سريرًا

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن بدء تشغيل المبنى الجديد بمستشفى حميات سوهاج بطاقة 56 سريرا، بهدف زيادة أعداد الأسرة المتاحة لاستقبال مرضى كورونا، ليصبح إجمالي عدد الأسرة بالمستشفى 86 سريرا، بالإضافة إلى 8 أسرة عناية مركزة، و14 سرير عناية متوسطة، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبإشراف من وزارتي التنمية المحلية والصحة.وأوضحت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن تطوير مستشفى حميات سوهاج يأتي في إطار رفع كفاءة المنظومة الطبية للمحافظة، حيث تم رفع كفاءة البنية التحتية بالمستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية، وأسرة العناية المركزة، وتركيب تانك للأكسجين، بإجمالي تكلفة 12 مليون جنيه.وأضافت وكيل وزارة الصحة أنه تم تخصيص 14 سريرا بالمبنى الجديد كعناية متوسطة، مع توفير جميع الأجهزة والمستلزمات المطلوبة، لافتة إلى أنه تم بالفعل استقبال المرضى بداية من أمس الجمعة.