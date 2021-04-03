انتظام الدراسة بـ «آداب طنطا» ‏وسط إجراءات احترازية ‏مشددة (صور)

أعلن الدكتور محمود ذكًى رئيس جامعة طنطا، انتظام الدراسة للتيرم الثانى لأقسام الآثار وعلم النفس والتاريخ بكلية الآداب اليوم السبت.وأكد الدكتور ‏الرفاعى مبارك ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية داخل الأقسام العملية بالكلية من ارتداء الكمامات والتباعد بين الطلاب واستخدام الكواشف الحرارية للحد من خطر الإصابة بفيرس كورونا المستجد.وأفاد ‏الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية استمرار تطبيق منظومة التعليم الهجين والدراسة "اون لاين" للأقسام الآخري بالتبادل وفقا للقواعد التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.وطالب عميد كلية الآداب بطنطا، جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالحضور طبقًا للجداول المعلنة وبنفس آلية الدراسة والإجراءات المتبعة خلال التيرم الأول.