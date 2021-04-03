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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين يعلن توفير السلع الإستراتيجية بأسعار مناسبة

السبت 03/أبريل/2021 - 02:31 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين: "عملنا على توفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة، وذلك استعدادا لشهر رمضان الكريم"، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمها المستمر لوزارة التموين طوال الفترة الماضية والحالية.

وأضاف المصيلحى، خلال الجلسة الحوارية بالمجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، ولفيف من الكتاب والصحفيين: "نتوقع أن يكون إنتاج السكر 2.8 مليون طن، وسيكون هناك اكتفاء ذاتى من السكر، ومن المحتمل أن يكون هناك فائض أيضًا للتصدير".

ولفت وزير التموين، إلى أن استهلاك مصر فى القمح، 16 مليون طن، ولدينا 50%؜ اكتفاء ذاتى من القمح، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون لدينا اكتفاء ذاتى من كل السلع، وأن أقل من 50%؜ اكتفاء فى أى سلع يكون الوضع حرج، لافتا إلى أن الأرز المتوفر حاليا كله أرز مصرى، مطمئنا الجميع أن الأرز لدينا اكتفاء كامل ذاتى منه.

وأوضح المصيلحى، أنه بالنسبة للحوم والدواجن والأسماك، ولدينا 97%؜ اكتفاء ذاتى من الدواجن، وتم توفير 100 طن فراخ فى المجمعات الاستهلاكية خلال رمضان، ولدينا مصادر عديدة للحوم من خلال التعاقد مع السودان لمدة سنتين وقابل للتجديد لتوافر اللحوم، مؤكدة أن اللحوم تأتى حية، ويتم حجرها وذبحها فى منطقة أبو سمبل وكأنها مصرية، ويتم نقلها من خلال المبردات لكافة المحافظات، وخلال الثلاث سنوات لم يتم رفع سعر اللحوم جنيه واحد، وقدرنا نحافظ على الأسعار، ولدينا أيضًا اللحوم المجمدة التى يتم استيرادها من البرازيل، ولدينا 40% اكتفاء ذاتى من اللحوم من المواشى فى مصر.

وعن الأسماك أكد وزير التموين، أن الوزارة توفر جميع أنواع الأسماك من البلطى والبورى وغيرها من الأنواع الأخرى.

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