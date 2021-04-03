مقتل 9 عناصر من طالبان في أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 9 عناصر من حركة طالبان، في عمليات أمنية للجيش في إقليم بغلان شمال أفغانستان.وذكرت الدفاع الأفغانية، في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية: "استهدفت قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بدعم من القوات الجوية الأفغانية ليلة أمس إرهابيي طالبان في منطقة داند شهاب الدين بولاية بغلان ما أسفر عن مقتل 9 إرهابيين من طالبان بينهم 3 من قادتهم بالإضافة إلى إصابة 8 آخرين وتدمير آليات وذخائر للحركة".كانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل 26 مسلحا من طالبان، وإصابة 33 آخرين، في عمليات لقوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية في إقليم "فارياب".وذكرت الوزارة أنه "تم تنفيذ غارات جوية وعمليات برية على مواقع لطالبان في قرية "سرتشاكان" في مقاطعة "قورزيوان".وأضافت أن مسلحي طالبان قد اجتمعوا من أقاليم "جور وسار إي بول وفرياب" للتخطيط والإعداد وتنفيذ الهجمات على مواقع قوات الدفاع الوطني الأفغانية في وسط المنطقة.كما تمكنت قوات الدفاع من اكتشاف وتدمير عدد كبير من الأسلحة والمركبات كانت بحوزة مسلحي طالبان.